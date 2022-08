Il jazz dei Mutanti Musicali in Villa Loredan a Stra

Jazz Area Metropolitana chiude la sua sesta edizione venerdì 2 settembre a Stra. L’appuntamento pomeridiano è sempre alle ore 17:00 con la lezione concerto di Emanuele Ruggiero, alla chitarra, ospitato nel parco della Biblioteca.

Alle ore 21:00 è il parco di Villa Loredan a riempirsi di musica con un trio di Mutanti Musicali: un progetto desueto e originale che vede insieme sul palco la voce orchestra di Boris Savoldelli, il cangiante violino di Stefano Zeni e l'incredibile musicalità del violoncellista Marco Remondini. Gli ascoltatori vengono catturati da un vortice sonoro che, in poche battute, è in grado di farli viaggiare nel passato, cullati da splendide atmosfere barocche e, subito dopo, catapultarli nel futuro più remoto con sonorità elettroniche originali e di sicuro effetto.

Strumenti classici per antonomasia - il violino, il violoncello e la voce - che si trasformano e mutano vicendevolmente in un tripudio musicale di citazioni classiche, pop, jazz, rock e world music. Un universo sonoro nuovo ed originale che non può non entusiasmare gli appassionati di musica di ogni età. Un’esperienza musicale diversa ed unica.

