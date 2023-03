All'Anda Venice Hostel il party rock degli N9

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 30 marzo si esibiranno gli N9, una party rock band che ripercorre i più grandi classici rock in inglese che, per questa occasione, si esibiranno in acustico.

N9 Party Rock Band è sinonimo di "festa", laddove la festa è il puro e semplice Rock'n'roll: un viaggio attraverso tutte le canzoni che hanno segnato i Rock Party mondiali. Dai Led Zeppelin agli AC/DC, passando dai Guns'n'Roses ai Kiss. Uno show energico che farà ripercorrere agli ascoltatori decenni di Rock'n'roll.