Concerto di Natale all'auditorium San Nicolò di Chioggia

Domenica 4 dicembre, all'auditorium San Nicolò di Chioggia, è in programma il concerto di Natale dell'orchestra d’archi "G. Zarlino", diretta da Pietro Perini e con la partecipazione di Roberto Valeriani, oboe solista del Teatro comunale di Bologna per oltre vent’anni. Valeriani suonerà il famoso concerto di Benedetto Marcello per oboe e orchestra, il cui Adagio venne usato anche nel film "Anonimo Veneziano". Il concerto rientra nel programma di "Suoni d'acqua", festival di musica diffuso della provincia di Venezia. Info e prenotazioni: +39 327 332 4469.

Programma concerto

Antonio Vivaldi - Concerto in sol maggiore per archi F. XI n. 36

Giuseppe Torelli - Concerto grosso op. 8 n. 6 “Per il Santissimo Natale”

Francesco Manfredini - Concerto grosso op. 3 n. 12 “Per il Santissimo Natale”

Renato Raule - Mottetto per archi

Benedetto Marcello - Concerto in do minore per oboe e archi

Roberto Valeriani, oboe solista

Arcangelo Corelli - Concerto grosso op. 8 n. 6 “Fatto per la notte di Natale”



L’Orchestra Zarlino di Chioggia nasce nel 1997 come orchestra del Festival “Musica in Laguna” di Chioggia collaborando con maestri di fama internazionale, docenti dei corsi musicali internazionali estivi: K. Bogino, S. Bogino, W. Ogarkov, M. Marin, R. Mussakhadjayeva, D. Bogdanovich, M. Kugel, R. Valeriani, N. Bulfone, L. Lucchetta, L. Serra. Nell’estate 1998 ha inaugurato il XVI Festival Internazionale delle Orchestre di Avellino accompagnando il famoso pianista Marco Fumo. Nell’autunno 2000 ha collaborato con i teatri comunali di Adria e Lonigo per la produzione di “Cavalleria Rusticana” di Mascagni e “Pagliacci” di Leoncavallo. Nel marzo 2002 ha inaugurato il nuovo teatro di Tricesimo (UD) Luigi Garzoni con il violinista Enrico Casazza, nel settembre 2005 ha inaugurato la stagione concertistica di Campagnano di Roma e nell’aprile 2006 ha inaugurato la stagione da camera di Bergamo assieme al violinista Dejan Bogdanovich e ai pianisti Konstantin e Victor Bogino. In tutti questi anni, nel corso delle stagioni concertistiche, ha accompagnato, sotto la guida del suo direttore principale, M° Pietro Perini, numerosi artisti di fama internazionale. Dalla sua nascita collabora attivamente alla realizzazione della stagione concertistica “Città di Chioggia”e del Forum Pianistico “Città di Chioggia”, sia nella formazione di soli archi, sia nella formazione completa come orchestra sinfonica.

Appuntamenti promossi da Musica Chioggia in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Veneto, Rete Mondiale UNESCO dei Musei dell’acqua e Centro Internazionale Civiltà dell’acqua. Il festival "Suoni d'acqua" è realizzato grazie all’impegno dei Comuni di Adria, Cavarzere, Chioggia e Noale. Con il patrocinio di Parco Delta del Po e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.