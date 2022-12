La musica dei Beatles sbarca al Teatro Toniolo di Mestre

Venerdì 23 dicembre alle 21, al Teatro Toniolo di Mestre, appuntamento con l’immortale musica dei Beatles, interpretata dalla Magical Mystery Orchestra con la partecipazione del coro Growin’ Up Singers diretto da Paola Pascolo.

Il concerto “The Beatles - Christmas time is here again!” (dall’omonimo brano inciso nel 1967 dal quartetto di Liverpool) avrà in scaletta canzoni che spazieranno in tutta la produzione dei Fab Four. Non mancheranno quelle particolarmente amate dal pubblico e altre legate al periodo natalizio. L’evento è organizzato da Dalvivo Eventi in collaborazione con il settore cultura del Comune di Venezia.

Considerata tra le migliori formazioni italiane specializzate nel repertorio beatlesiano, la Magical Mystery Orchestra è un ensemble nato tra Mestre e Venezia più di 25 anni fa, tra i pochissimi, sia in Italia che all’estero, a cimentarsi live nell’esecuzione delle canzoni che gli stessi Beatles nell’arco della loro carriera non hanno mai eseguito dal vivo ma solo in studio di registrazione: sono le canzoni più complesse e sperimentali concepite dai Quattro, quelle in cui oltre a chitarre, basso e batteria vengono impiegati anche strumenti della tradizione classica, ad arco e a fiato, e strumenti indiani come sitar, tabla, tampura.

Biglietti