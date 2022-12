Concerto di Natale della Filarmonica di Mirano

Giovedì 22 dicembre alle ore 20.45, nel teatro comunale di Mirano, la Filarmonica locale terrà il tradizionale concerto di Natale, diretto dal maestro Stefano Corrò. Quest’anno la serata sarà arricchita dall’esecuzione dei primi due brani da parte della banda giovanile, formata dagli allievi della scuola di musica della Filarmonica e diretta dal maestro Daniele Marzaro.

Dopo un breve intervallo, durante il quale il presidente Gianni Fardin premierà alcuni suonatori e organizzatori per la loro fedeltà alla banda, prenderà posizione sul palcoscenico la banda maggiore, che eseguirà brani classici e natalizi.

Il concerto è inserito nel programma “Mirano musica 2022”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione dei biglietti con posti non numerati può essere effettuata tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/FilarmonicaMirano oppure presso la Casa della Musica, in via Gramsci 106, nei giorni di martedì 20 e giovedì 22 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.00.