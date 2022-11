Noa, concerto al teatro La Fenice con Gil Dor e i Solis String Quartet

Approda al teatro La Fenice di Venezia l’incantevole voce di Noa. La celebre cantante israeliana, paladina dei diritti di pace e straordinaria interprete della musica internazionale, sarà per la prima volta sul palcoscenico veneziano il 20 dicembre (ore 20.00), nel concerto promosso da Veneto Jazz che anticipa le festività natalizie.

L’artista, in questo speciale progetto intitolato “Best of Noa”, sarà accompagnata dal fedele Gil Dor alla chitarra e dal Solis String Quartet, formato da Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola), Antonio Di Francia (violoncello, arrangiamenti). Nel repertorio i suoi più grandi successi di 30 anni di carriera, dal 1992 al 2022, durante i quali ha incantato le platee del mondo, esplorando diversi generi musicali e firmando produzioni sempre diverse, dal jazz alla classica, dal cinema alla musica pop.

Noa ha cantato nei luoghi simbolo del mondo, dalla Carnegie Hall alla Casa Bianca, ed è stata la prima ebrea ad esibirsi in Vaticano; è stata nominata Cavaliere della Repubblica e Ambasciatrice israeliana dell’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura. La sua carriera musicale l’ha vista esibirsi al fianco di Stevie Wonder, di Sting e altri nomi internazionali. La sua missione di “costruire ponti e abbattere i muri tra culture e religioni” passa attraverso il fascino della sua luminosa voce e la sua grande personalità musicale, che mescola armoniosamente jazz, rock americano e influenze mediorientali.

“Best of Noa con Gil Dor e Solis String Quartet 1992-2022” è promosso da Veneto Jazz in collaborazione con il Teatro La Fenice, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione del Veneto e il patrocinio della Città di Venezia.