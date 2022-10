In concerto al Toniolo la Nuova Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni"

Martedì 18 ottobre alle ore 19.30 al Teatro Toniolo va in scena il concerto inaugurale di "È sempre una bella stagione - XXXVII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2022/2023", in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre, con la direzione artistica di Mario Brunello.

Solista Giuseppe Gibboni

Salirà sul palco la Nuova Orchestra da camera “Ferruccio Busoni”, con la direzione di Massimo Belli, solista lo straordinario vincitore del Concorso Internazionale di Violino "Premio Paganini" di Genova 2021 Giuseppe Gibboni. Classe 2001, è il quarto italiano nella storia a vincere il prestigioso concorso, giunto alla 56esima edizione, dopo Salvatore Accardo (1958), Massimo Quarta (1991) e Giovanni Angeleri (1997).

La “Nuova Orchestra Busoni” è un organismo solido e pulsante nella vita musicale di Trieste, fondata nel 1965 da Aldo Belli, che la diresse per un trentennio: una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra. Oggi guidata dal figlio Massimo, l’Orchestra ha raggiunto dei risultati che sono stati definiti quasi sorprendenti. Ha tenuto centinaia di concerti in Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera, Russia, Tunisia e Italia, con solisti d’eccezione. Ha registrato 27 CD per svariate case discografiche, anche presentando brani in prima registrazione mondiale di importanti compositori. Il programma del concerto, all’insegna del romanticismo e del virtuosimo, prevede la Serenade per archi di Vasilij Kalinnikov, le Variazioni su un Tema originale per violino e archi di Henryk Wieniawski, “La Campanella” per violino e orchestra di Niccolò Paganini, Due Melodie Elegiache per archi e la Suite “Dai tempi di Holberg” di Edvard Grieg.

Il concerto costituisce la seconda tappa di una tournée, promossa dal CIDIM Comitato nazionale Italiano Musica, che toccherà molti tra i più importanti teatri in tutta Italia.