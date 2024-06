Al Parco Bissuola il concerto gratuito degli Of New Trolls

Sabato 8 giugno l'Arena del Parco Bissuola ospita il concerto degli Of New Trolls. I New Trolls sono stati un gruppo musicale italiano costituitosi nel 1967 e attivo fino al 1998. Nel corso della loro carriera il gruppo è passato dal beat al progressive rock (fra le loro opere si trovano alcune delle pietre miliari del genere, come Concerto grosso per i New Trolls) e poi al pop rock alla fine degli anni Settanta, pur mantenendo alcune delle caratteristiche distintive del rock progressivo come gli arrangiamenti elaborati, il virtuosismo tecnico delle esecuzioni e i cantati polifonici molto strutturati.

Nel gennaio 2018 il gruppo cambia nome in Of New Trolls, la cui formazione attuale è: Gianni Belleno, Maurizio Salvi, Nico De Palo, rispettivamente batterista, tastierista e cantante dei New Trolls. Il concerto sarà preceduto dal gruppo Sezione Frenante, band veneta che propone rock progressivo, con all'attivo alcuni album di successo, forte di un'ottima preparazione tecnica, sostenuta anche da una produzione dall’approccio moderno che si traduce in un suono cristallino e fresco. Il concerto è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.