"Musica per la pace": al Teatro La Fenice l'orchestra sinfonica nazionale ucraina

Un messaggio di fratellanza e di pace attraverso il linguaggio universale della musica, ed insieme un appello perché ci sia un immediato “cessate il fuoco” in Ucraina, e l'apertura di vere trattative. Un messaggio che verrà lanciato dal teatro La Fenice di Venezia con un evento unico in Italia, domenica 1 maggio, alle 19: il concerto “Musica per la Pace” che vedrà protagonista la National Symphony Orchestra of Ukraine, diretta dai maestri Volodymyr Sirenko (nella prima parte) e Johannes Skudlik (nella seconda).

La National Orchestra of Ukraine è la più prestigiosa orchestra del suo Paese, e conta una storia ormai pluricentenaria, essendo stata fondata nel 1918. Sarà affiancata, per questo eccezionale evento, da due prestigiosi artisti: il soprano Fiorenza Cedolins, ed il tenore, Vassil Solodkyy. Al concerto potranno assistere gratuitamente i cittadini residenti nella Città Metropolitana di Venezia, richiedendo un massimo di due biglietti, a partire dal 27 aprile, con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.