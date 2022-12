Due astri nascenti della musica internazionale sul palco del Teatro Toniolo

Due astri nascenti del firmamento musicale internazionale saliranno sul palco del Teatro Toniolo martedì 20 dicembre alle ore 19.30, per un concerto inserito nella XXXVII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2022/2023, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre.

Il violoncellista Ettore Pagano e la pianista Maya Oganyan sono due giovanissimi fuoriclasse: Ettore (19 anni) e Maya (17 anni) si sono conosciuti nel corso delle masterclass estive dell'Accademia Chigiana di Siena ed il loro duo è nato da una intuizione del Direttore Artistico degli Amici della Musica di Mestre Mario Brunello. Il duo ha debuttato poche settimane fa con un concerto per la prestigiosa Unione Musicale di Torino, riscuotendo grande successo da parte di pubblico e critica.

Al Teatro Toniolo eseguiranno un programma di grande fascino, contenente alcune delle pagine del repertorio più amate dai violoncellisti: la Sonata op. 36 composta da Edvard Grieg verso il 1870 per suo fratello John, ottimo violoncellista; la Toccata op. 83 di Mario Castelnuovo-Tedesco, che mescola fuochi dell'artificio e lirismo, per chiudere con la celeberrima Sonata in la maggiore di César Franck. Il concerto inaugura il ciclo “6 suonato? Stagione giovane”, una delle novità della Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2022/2023.