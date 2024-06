Una serata jazz a Quarto d’Altino con il Paul Van Kemenade Classic Quintet

Riparta la rassegna concertistica “Sile Jazz - Acque Sonore” e, seguendo il corso placido del fiume Sile, il secondo concerto del festival si terrà a Quarto d’Altino, sabato 8 giugno alle 21.00 in Piazza San Michele. Sul palco un big del jazz europeo, il Paul Van Kemenade Classic Quintet, che ha alle spalle una carriera di oltre 40 anni.

Presentandosi a “Sile Jazz” nella formazione fondata nel 1989 dal sassofonista contralto e compositore olandese che dà il nome al progetto, il quintetto – che ha prestato il suo talento alle più diverse formazioni passando da band di fiati e ottoni a gruppi pop e orchestre sinfoniche – si è esibito, tra gli altri, con artisti come David Murray, Kenny Wheeler, Zim Ngqwana, Philip Catherine, Pierre Blanchard e David Linx. I membri del gruppo, completato da Louk Boudesteijn, al trombone, Jeroen Van Vliet, al pianoforte, Eric Van Der Westen, contrabbasso, e Pieter Bast, batteria, hanno tutti un’intensa carriera internazionale, ma in occasioni speciali come questa decidono di esibirsi assieme per rispolverare quel magico interplay che ha reso famoso il gruppo e divertirsi insieme proponendo, per lo più, le composizioni originali del leader. Il gruppo, punta di diamante del jazz olandese, ha tenuto centinaia di concerti e registrato una dozzina di album.