A Jesolo il triplo concerto di Peggy Gou, Nu Genea e Daniele Baldelli

Si aggiunge un altro grande evento in Spiaggia del Faro a Jesolo per l’estate 2023: sabato 5 agosto, sul palco della Spiaggia del Faro, si esibiranno Peggy Gou, artista sudcoreana di fama mondiale, i Nu Genea, duo di musicisti partenopei, e Daniele Baldelli, uno dei primi DJ in Italia.?

Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni?.

Peggy Gou

?Peggy Gou e? una disc jockey, produttrice discografica e stilista sudcoreana. In poco tempo dal suo esordio, l'artista e? stata in grado di attrarre un nutrito gruppo di fan da tutto il mondo.?

Nel 2014 si trasferisce a Berlino, dove lavora presso vari negozi di dischi e si appassiona alla musica house e techno frequentando diversi locali. Nel 2016 pubblica i primi quattro EP e suona al Berghain, diventando cosi? la prima donna coreana a suonarvici. Da allora inizia a suonare in un gran numero di eventi e festival internazionali fra cui il Coachella Festival, il Primavera Sound Festival, Fuji Rock Festival, Tomorrowland, Club To Club, Kappa FuturFestival, So?nar, Glastonbury. ? A marzo 2019, ha annunciato il lancio della sua etichetta discografica indipendente, la Gudu Records.?

Nu Genea

Nu Genea, duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, musicisti nativi di Napoli residenti a Berlino, si forma nel 2014 come Nu Guinea e pubblica nello stesso anno l'omonimo EP di debutto.

Nel 2015 inizia una collaborazione con Tony Allen, batterista originale del gruppo afro-beat di Fela Kuti, che porta alla pubblicazione il 15 febbraio 2016 dell'album The Tony Allen Experiments.

Nel 2018, tramite la propria etichetta NG Records, pubblicano l'LP Nuova Napoli in omaggio alla loro citta? natale, dove uniscono l'utilizzo di strumenti acustici con l'elettronica e voci in lingua napoletana. L'album e? molto apprezzato dalla critica specializzata.?

Segue una tourne?e nazionale e internazionale che li porta in vari club e festival, come il Dekmantel ad Amsterdam, lo Strawberry Fields in Australia, il Queremos! in Brasile, il ClubToClub di Torino, il New Morning di Parigi, e molti altri.?

Daniele Baldelli

Disc jockey e musicista italiano, inizia la sua carriera nel 1969, "mettendo dischi" nei locali di Cattolica, professione che anticipa di alcuni anni la nascita del moderno disc jockey. A meta? degli anni settanta, diventa disc jockey alla Baia Imperiale (allora chiamata Baia degli Angeli) di Gabicce Monte (PU) prima di risiedere presso il Cosmic fino al 1984. A partire dall'inizio del nuovo millennio avvia a piu? riprese due collaborazioni con Marco Dionigi e DJ Rocca che frutta alcuni album e singoli. Oggi Daniele Baldelli prosegue la sua attivita? come disc jockey in tutto il mondo. Ha una collezione di 65mila vinili.