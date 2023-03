A Mirano il “Concerto per i Tiepolo”

Mirano aderisce alla prima edizione de “I luoghi del Tiepolo in festa” in occasione del compleanno di Giambattista Tiepolo che cadrà il 5 marzo, proponendo il “Concerto per i Tiepolo” che si terrà domenica 5 marzo, alle ore 16.30, nel Duomo di San Michele Arcangelo.

L’Ensemble della Venice Chamber Orchestra, diretta dal Maestro Pietro Semenzato, eseguirà la sinfonia da “L’olimpiade” di A. Vivaldi e la composizione “Stabat Mater” di Boccherini.

Il concerto è organizzato a cura di Comune di Mirano, Parrocchia di San Michele Arcangelo, Fondazione Gabriele Emilia Bianchi onlus. Ingresso con offerta libera per l’avvio di un progetto di restauro della preziosa pala d’altare del “Miracolo di Sant’Antonio” di Giambattista Tiepolo conservata nel Duomo, che restituirà lo splendore dei colori originali.