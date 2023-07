I Pinguini non deludono: oltre due ore di show per i 60 mila di San Giuliano

I più coraggiosi sono arrivati già alle sei di mattina, la maggior parte tra le 17 e le 20, quando il polmone verde mestrino sì è trasformato in un vero e proprio tappeto umano. Un colpo d'occhio incredibile, quello dei 60 mila che non hanno voluto mancare l'appuntamento al parco San Giuliano con i Pinguini Tattici Nucleari, band pop tra le più apprezzate e amate dai giovanissimi italiani.

Caldo, tantissimo. Umidità, altrettanta. Idranti hanno rinfrescato i più in difficoltà, fino a che il sole è sceso e le temperature sono ritornate ad essere sopportabili. Poi sono arrivati loro, forse non ancora consci di essere diventati in pochissimi anni band di riferimento per la generazione Z(anotti). Non hanno deluso le aspettative, i Pinguini, esibendosi per oltre due ore davanti a un pubblico scatenato, alternando il divertimento a momenti più intimi. Il tutto condito con fiamme, laser e palloni colorati in aria.

Nulla a che vedere con i live del 2016 o del 2017, quando ancora sconosciuti avevano un pubblico di poche centinaia di appassionati, per quanto nei live si cogliessero già le enormi potenzialità. «Abbiamo cominciato nelle bettole - ha detto Zanotti dal palco -. Vedervi così tanti, ora, sembrate quasi un videogioco», allusione per introdurre Tetris, una delle prime canzoni che hanno decretato il loro successo a livello nazionale.

C'è stato anche spazio per una piccola polemica: «Questo concerto - ha sottolineato il frontman - qualcuno lo voleva, qualcuno no, ma abbiamo avuto ragione noi. C'è chi dice "Eh, una volta c'erano i Pink Floyd". Io spero facciate tanti altri eventi così belli, con così tante persone».