Alla Portineria del quartiere Piave la "serata di mezza estate in corte"

La Portineria di quartiere di Mestre, in via Piave, invita la cittadinanza alla "Serata di mezza estate in corte", in programma martedì 18 luglio alle ore 19.

Ad accompagnare la serata, il concerto del Perpetuo Saxophone Quartet, nato all'interno della classe di saxofono del maestro Vanni al conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia. Il quartetto è formato da giovani musicisti che hanno frequentato masterclass con noti maestri e gruppi cameristici di fama internazionale, tra i quali Marco Gerboni, Mario Marzi, Nicolas Arsenijevic, Jerome Laran, Naomi Sullivan, Signum Saxophone Quartet e Mac Saxophone Quartet. Nel 2023 hanno partecipato ai loro primi concorsi vincendo un primo premio al "Concorso Città di Piove di Sacco" e un primo premio assoluto al concorso "Villa Oliva". Le loro esibizioni sono molto varie e spaziano dal repertorio classico a vere e proprie performance trasversali, comprensive di musica, arti visive e coreografie.

L'evento è anche un'occasione per inaugurare il nuovo allestimento della corte realizzato nelle scorse settimane durante il workshop "Maintenance 1:1" in collaborazione con il padiglione tedesco della Biennale di Architettura. Gli apprendisti falegnami della Deutsche Werkstätten di Hellerau, gli studenti e le studentesse dell'UdK di Berlino e dell'università Iuav di Venezia hanno lavorato assieme alle associazioni veneziane ETICity e Biennale Urbana, sotto la guida dei curatori Summacumfemmer. Le azioni di cura e manutenzione avevano lo scopo di realizzare piccoli interventi di miglioramento senza stravolgere l’assetto originale. Nel corso del workshop sono state issate le vele per ombreggiare la corte, costruiti dei vani contenitori per gli attrezzi del giardinaggio, assemblate una nuova compostiera e strutture leggere in legno per rialzare i vasi; il cancello di accesso alla corte è stato pulito e ridipinto, inoltre sono state pulite la serrande e le vetrine, ora dotate anche di un sistema per appendere le locandine degli eventi.

Nel corso dell'evento sarà inoltre possibile avere informazioni riguardo ai servizi e alle attività offerte, la possibilità di proporsi come volontaria/o e conoscere altre realtà attive nel quartiere. La Portineria del quartiere Piave si trova in via Piave 65; l'ingresso al concerto è gratuito, per ulteriori informazioni scrivere a portineria.qpi@gmail.com o telefonare al ?320 3222381?.