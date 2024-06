Il Venezia Jazz Festival inizia con il concerto di Raquel Kurpershoek in trio

Il viaggio della XVI edizione di Venezia Jazz Festival inizia venerdì 14 giugno sulle rive di Canareggio al Laguna Libre, con il concerto (all’interno) di Raquel Kurpershoek in trio. Cresciuta tra Olanda e Spagna, è una figura di spicco della world music europea e il suo viaggio artistico è una fusione di musica, diversità culturale e impegno per l’inclusività.

Fin da piccola, il cuore di Kurpershoek ha trovato ritmo nella musica, esplorando pop e jazz, e guadagnandosi prestigiosi riconoscimenti come il Princess Christina Concours e il Premio Zoetermeer Jazz nel 2016. Con una laurea in World Music dal Conservatorio di Rotterdam e un’immersione nel flamenco a Córdoba, Raquel ha sviluppato un repertorio unico. Il suo EP di debutto, “Mil Cosas” del 2021, e l’album “Nizami” del 2022 sono testimonianze del suo viaggio musicale. “Nizami”, ispirato alle opere del poeta medievale persiano Nizami Ganjavi, racconta storie attraverso vari stili musicali, creando un’atmosfera intima e poetica. L’album ha vinto premi prestigiosi come il Premio per la miglior musica al festival “Andrea Parodi” di Cagliari e il Premio Bianca D’Aponte ad Aversam.