Riff Green in concerto alla Terrazza Aperol

Si respira ormai aria di Carnevale in città e anche Terrazza Aperol si prepara a celebrare questo festoso periodo con un calendario denso di appuntamenti per tutto il mese di febbraio. Si parte domenica 5 febbraio con il folk rock del cantautore trevigiano Riff Green, al secolo Riccardo Canino, che accompagnerà con la sua performance acustica l’aperitivo più veneziano che ci sia. L’appuntamento è come sempre a Terrazza Aperol, in Campo Santo Stefano, dalle 17 alle 19 per godersi i migliori Aperol Spritz della città accompagnati dagli immancabili cicchetti e dalle altre leccornie della cucina.

Riff Green è un giovane cantautore trevigiano dalle sonorità folk rock. Tra il 2017 e il 2019 è cantante e chitarrista nella band Jetstream. L'anno successivo forma il duo Seagulls con il pianista Marco Fiorese. Dal 2020 inizia a esibirsi da solo e con band di supporto con il nome di Riff Green. In breve tempo l'intensa attività live lo porta sul palco di festival quali Sherwood, Intervalli e Venezia Suona, nonché ad aprire concerti ad artisti come Mark Geary, Tommaso Mantelli e Radiofiera. Nel 2022 esce il suo primo Ep, Tangled up in Green, Vol I, prodotto da Daniele Castagnino.