Rose Villain in concerto al Suonica Festival di Jesolo

Dopo l’annuncio di Massimo Pericolo il 19 luglio, si aggiunge un altro grande concerto al Suonica Festival di Jesolo. Il secondo nome annunciato per l’estate 2024 è la cantautrice Rose Villain, in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Click boom!, certificato disco di platino.

La cantante, che quest’estate aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay, ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. L'appuntamento è per il 18 luglio 2024. I biglietti sono in vendita sui circuiti Ticketsms e Ticketone.

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato platino da FIMI/GfK Italia), un album inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify.

Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista. Venerdì 6 ottobre è tornata con la sua nuova hit disco d’oro “Io, me ed altri guai” (Warner Music Italy), una Tainted Love in stile Mercoledì Addams. Rose Villain è stata in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Click boom!, certificato disco di platino.

Suonica Festival

Arrivato alla sua 4ª edizione, Suonica Festival l’estate scorsa ha ospitato alcuni tra migliori artisti e party della scena indie/pop italiana: Tananai, Mannarino, Mostro e Teenage Dream party a Jesolo; Ernia, Coma_Cose, Naska e Mara Sattei nella città balneare di Caorle, e un suggestivo concerto all’alba del polistrumentista Dardust nella Spiaggia della Madonnina di Caorle.