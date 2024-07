La magia del violoncello in una notte di mezza estate: a Venezia il concerto di Sara Oswald

Il violoncello della musicista svizzera Sara Oswald sarà protagonista di una delle serate più attese dell’estate, mercoledì 10 luglio negli spazi del giardino della Collezione Peggy Guggenheim: torna infatti la collaborazione tra il museo veneziano e New Echo System, il progetto sostenuto da Pro Helvetia che, per tutto l’anno, fa dialogare la città con artiste e artisti svizzeri.

Strumentista e compositrice affascinante, grazie a un approccio al violoncello decisamente contemporaneo, talvolta accompagnato dalla voce in contrappunto o in forma di canzone, Sara Oswald promette uno spettacolo profondo e suggestivo, dalle atmosfere cinematografiche, che certamente troveranno nell’unicità del Giardino di Palazzo Venier dei Leoni un contesto che si preannuncia magico.

La performance è prevista per le 20, ma per l’occasione iI museo sarà aperto dalle ore 19, con possibilità di visitare la collezione permanente e la mostra temporanea fino all’inizio della performance. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online. In caso di esaurimento dei posti online, è possibile presentarsi la sera stessa dell’evento e accedere nell'eventualità in cui qualche prenotato non si presenti.

In caso di pioggia, l'evento si terrà a Palazzo Trevisan degli Ulivi. L'avviso di cambio location verrà comunicato sui canali social di Pro Helvetia Venezia e della Collezione Peggy Guggenheim a ridosso del concerto.

Sara Oswald

All'età di 13 anni ha iniziato a prendere lezioni di violoncello con Diane Déglise e poi con Simon Zeller al Conservatorio della sua città natale, Friburgo. Dopo aver superato il baccalauréat, è entrata nella classe di Marc Jaermann all'HEM di Losanna, dove ha conseguito il Bachelor nel 2002.

Contemporaneamente, ha studiato violoncello barocco con Bruno Cocset alla Escola Superior de Musica de Catalunya di Barcellona, poi alla Haute Ecole de Musique di Ginevra, dove ha ottenuto un Master in violoncello barocco nel 2008. Appassionata di improvvisazione, ha incontrato il contrabbassista Popol Lavanchy, con cui ha studiato per molti anni. È stata membro fondatore del quartetto d'archi Barbouze de chez Fior (dal 2005 al 2015), con il quale ha vinto il Prix Culturel Musique du Canton de Vaud 2015.

Dal 2017 si esibisce regolarmente come Solo in composizioni personalizzate scritte e suonate da lei stessa in spettacoli in tutta la Svizzera e la Francia. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Bivouac, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di stampa. Da allora ha effettuato tournée in sale da concerto e in montagna.

Ha suonato il violoncello con Sophie Hunger nel suo tour "The Danger of Light" (2012-2013) e ha collaborato con The Young Gods, Pascal Auberson, Matthieu Michel, Christophe Calpini, Julian Sartorius, Emilie Zoé, Laure Betris e altri. Ha inoltre preso parte a produzioni teatrali, performance e installazioni artistiche con Eugénie Rebetez, Geneviève Pasquier e Nicolas Rossier ("Les Acteurs de bonne foi" 2015 e 2018), Yvette Théraulaz (Histoires d'Elles, 2008- 2009), "Schöne Berge" (mostra sulle montagne, Museo alpino di Berna, su testo di Antoine Jaccoud, con Bertrand Siffert), "Nostalgie", (carta bianca a Sara Oswald, testi e musica, e Antoine Jaccoud, testi, Musée Forel, Morges), collabora regolarmente con Manuella Maury, e altro ancora.

Ha scritto le musiche per il film "Insulaire" di Stéphane Goël nel 2018, "Garçonnières" di Céline Pernet nel 2022, "Voyage au coeur de la douleur" di Marc Wolfensberger, nonché le musiche per il documentario diretto da Benoît Aymon e Pierre-Antoine Hiroz "Waow, les abysses d'une légende", per Passe-moi les jumelles, poi "La Corse, au fil du hasard", per RTS Docs nel 2021. Da allora compone regolarmente per il cinema e la televisione.