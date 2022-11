Sara Zeneli e Gloria Campaner in concerto alle Sale Apollinee della Fenice

Giovedì 1 dicembre 2022, alle ore 18, si terrà il concerto conclusivo della stagione “Musica con le Ali” 2022 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia. Un appuntamento che si preannuncia davvero emozionante e l’ottima chiusura di una stagione - la quarta di Musica con le Ali al Teatro la Fenice - che dallo scorso marzo fino a oggi ha offerto ad un numeroso pubblico di cittadini e di turisti la possibilità di vivere esperienze esclusive e di alto livello musicale in un luogo di straordinario valore e fascino.

Protagoniste di questo concerto saranno la giovane violinista Sara Zeneli e l’affermata pianista veneziana Gloria Campaner, impegnata in un’intensa attivita? concertistica nei principali Festival e Stagioni in ogni continente. Insieme eseguiranno brani di César Franck e Maurice Ravel, proponendo del primo la Sonata in la maggiore, e del secondo la Sonata No. 2 in sol maggiore concludendo con un brano di intenso virtuosismo come Tzigane, M. 76.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica. Biglietteria online: www.teatrolafenice.it e www.events.veneziaunica.it.