Sul palco del Bissuola Live arrivano i Savana Funk

Secondo appuntamento al Teatro del Parco con Bissuola Live: a calcare il palco domenica 28 gennaio alle ore 21.00 sono i Savana Funk. L'ingresso è libero su prenotazione obbligatoria online.

I Savana Funk incarnano l'essenza della live band unendo funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili e una presenza scenica invidiabile, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa. Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna e scatta immediatamente una rara sintonia umana e musicale. I tre non perdono tempo e decidono di formare una band, iniziando da subito a fare molti live, sperimentando idee e scrivendo musica.

Il loro terzo album, “Bring in the New” (Brutture Moderne / Audioglobe), ottiene ottime recensioni. I Savana Funk partecipano a decine di festival e rassegne con una commistione di musica africana, funk, blues e rock psichedelico, con influenze jazzistiche e melodie forti che caratterizzano tutto il loro repertorio. Nell’estate del 2019 vengono invitati ad alcuni appuntamenti del Jova Beach Party, i concerti estivi di Jovanotti: suonano quindi davanti a decine di migliaia di persone, facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo. A giugno 2021 esce l’album “Tindouf”, il primo su Garrincha GoGo, distribuito in tutto il mondo e a cui fa seguito il "Tindouf Tour", una lunghissima tournée di oltre cento date in giro per il mondo, durante la quale si esibiscono sui palchi dei maggiori festival italiani ed internazionali, tra cui Firenze Jazz Festival, Trasimeno Blues, Tallin Music Week e Pin International Music Conference. Ad ottobre 2022 è uscito il nuovo album “Ghibli”, anticipato dall’omonima title-track e dal singolo “Elephant” che continuano a collezionare decine di migliaia di ascolti sulle piattaforme streaming. Il disco è stato presentato in anteprima live con un incredibile tour estivo che li ha visti calcare palchi importantissimi, esibendosi nuovamente come ospiti del Jova Beach Party e suonando accanto ad artisti internazionali del calibro di Red Hot Chili Peppers e Kokoroko.