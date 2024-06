Jack Savoretti porta il suo "Miss Italia" al teatro Malibran di Venezia

Il cantautorato italiano è tornato a fare capolino nelle classifiche britanniche grazie a Jack Savoretti, artista italo inglese che con il suo ultimo album "Miss Italia" è arrivato dove nessuno poteva immaginare. È il suo primo lavoro in lingua italiana, dopo oltre un milione di copie vendute con i suoi 7 album pubblicati in lingua inglese in più di 10 anni di carriera.

Savoretti presenta dal vivo i brani del disco nel nuovo tour che lo porterà nei prossimi mesi in luoghi unici del nostro paese, oltre che in Gran Bretagna, Germania, Polonia e Svizzera. Alle date già annunciate si aggiungono ora gli appuntamenti invernali di Genova, Napoli e Venezia, dove si esibirà al teatro Malibran il 14 dicembre 2024.

Miss Italia contiene 13 tracce, di cui 12 brani inediti tra cui spiccano ospiti come Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, Natalie Imbruglia e Svegliaginevra e la collaborazione con Zucchero in "Senza una donna (Without A Woman)”, la bonus track del disco che ha visto Savoretti raccogliere l’eredità di Paul Young in uno dei brani più iconici della musica italiana.