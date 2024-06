La pianista greca Tania Giannouli suona al Venezia Jazz Festival

Prosegue la XVI edizione di Venezia Jazz Festival firmata da Veneto Jazz alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice: mercoledì 26 giugno, alle ore 19.30, la pianista greca Tania Giannouli, in solo, trasferisce le sue doti di compositrice e improvvisatrice sulla tastiera esplorando il mondo del jazz con personalità e facendo ricorso anche al suo background classico e alle influenze folkloriche della terra di origine.

Giannouli nel maggio 2021 ha ricevuto, insieme ai colleghi di strumento Tigran Hamasyan e Shai Maestro, la nomination ai Deutscher Jazzpreis, importante riconoscimento della discografia tedesca. I suoi concerti di piano solo accompagnano quindi l’ascoltatore in un viaggio sonoro in cui l’inventiva del momento si sposa con influssi diversi, che via via si intersecano dinamicamente e con progressiva intensità. Tania Giannouli si è aggiudicata il primo posto nella classifica “Nuovo Talento Internazionale” Top Jazz 2023 della rivista Musica Jazz.