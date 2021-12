Concerto di Alessandro Taverna (pianoforte) e Gaia Trionfera (violino)

La stagione “Musica con le Ali” nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia prosegue lunedì 6 dicembre alle ore 18 con il concerto conclusivo del 2021, che vedrà protagonisti l’affermato pianista Alessandro Taverna e la violinista Gaia Trionfera, sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico rivolto ai migliori giovani talenti italiani della musica classica.

Questo concerto giunge a coronamento di una stagione entusiasmante, che ha portato sul palco delle Sale Apollinee molti giovani musicisti di talento sostenuti dall’Associazione Musica con le Ali e anche nomi di spicco della musica classica - quali il violoncellista Giovanni Sollima e ora il pianista Alessandro Taverna - offrendo ad un ampio pubblico la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile in un luogo di fascino e di prestigio indescrivibili e offrendo al tempo stesso un’importante opportunità di crescita professionale per i giovani interpreti coinvolti.

Per questo appuntamento conclusivo della stagione “Musica con le Ali” 2021 – in attesa di ritrovarci il prossimo anno con una nuova stagione di concerti come sempre all’insegna della grande musica e dei giovani musicisti di talento - scendono in campo i compositori più grandi di sempre, rievocati da Alessandro Taverna e da Gaia Trionfera in un programma di sonate che spazia tra quella in mi minore KV 304 di Mozart, la Sonatina in la minore D. 385 di Schubert, per concludersi con la Sonata in re minore n.3 Op. 108 di Brahms.

Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia. I concerti si svolgono nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e per partecipare è obbligatorio esibire il Green Pass.

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica e online: https://events.veneziaunica.it/ ; https://www.teatrolafenice.it/site/index.php - Biglietteria telefonica: 0412722699 Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it