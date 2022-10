Concerto di Fabiola Tedesco e Martina Consonni

La stagione “Musica con le Ali” 2022 nelle Sale apollinee del Teatro La Fenice di Venezia prosegue con il secondo appuntamento autunnale, in programma giovedì 13 ottobre alle ore 18. Il concerto vedrà protagoniste la violinista Fabiola Tedesco e la pianista Martina Consonni, due giovani musiciste di grande talento seguite da tempo con attenzione dedicata dall’Associazione Musica con le Ali.

Fabiola Tedesco è considerata una delle più interessanti musiciste italiane della sua generazione; già risultata vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si esibisce con successo nelle più prestigiose sale europee ospite di alcuni tra i principali festival musicali, e proprio nelle Sale Apollinee del Teatro la Fenice ha ricevuto nel 2019 il Premio Daniele Gay. Martina Consonni fin dalla più tenera età è risultata vincitrice di ben oltre cinquanta primi premi assoluti in concorsi nazionali ed internazionali; le sue straordinarie doti musicali l’hanno già portata a esibirsi in un centinaio di recital tra Italia e Europa.

Ricco e variegato il programma, che si configura come un vero e proprio omaggio alla forma della sonata per violino e pianoforte, proponendo quella in sol maggiore op. 30 n. 3 di Ludwig van Beethoven, la n. 1 in re maggiore op. 51 di Joaquín Turina, ed infine quella in mi bemolle maggiore op. 18 di Richard Strauss.