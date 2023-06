Il rapper Tedua inizia il suo tour a Jesolo

Dopo aver polverizzato i biglietti di Roma, Genova e Milano in meno di 24 ore dall’apertura delle vendite, il rapper Tedua aggiunge a grande richiesta una terza serie di appuntamenti a “La Divina Commedia Tour”, che lo vedrà protagonista nei più importanti palazzetti italiani il prossimo autunno. Fra le date aggiunte oggi troviamo anche la data zero, quella che darà il via ufficiale al tour, che si terrà il prossimo sabato 28 ottobre al Palazzo del Turismo di Jesolo (inizio ore 21.00). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Tutte le informazioni online.



I sold out istantanei delle prime tre date e la corsa alle prevendite per le nuove date rappresentano un importante traguardo per quello che sarà il primo tour nei palazzetti di Tedua, artista che si conferma così tra i più attesi della scena. Il tour, annunciato inizialmente di tre date e arrivato già a 10 appuntamenti, segna un risultato ottenuto grazie a una potentissima fanbase, che ha atteso instancabile il suo ritorno live dopo le sue ultime date da headiner che risalgono a più di 4 anni fa. Il tour prende il nome dal prossimo progetto discografico, “La Divina Commedia”, atteso pazientemente dai fan e che sembra essere sempre più vicino.



Nato nel 1994 a Cogoleto in Liguria, Mario Molinari, in arte Tedua, è cresciuto a Milano. Fin dai suoi primi lavori, ha studiato ed esplorato la musica drill, un sottogenere della musica rap-trap, fino a diventarne uno degli esponenti più apprezzati in Italia. Inizia a fare musica con alcune crew rap (Zona4Gang e Wild Bandana) e nel 2015 debutta da solista con il suo primo mixtape “Aspettando Orange County”, seguito da un secondo mixtape “Orange County Mixtape” (2016). Nello stesso anno interpreta sè stesso in una battaglia di freestyle in "Zeta" (2016), film di Cosimo Alemà dedicato alla scena rap italiana. Nel 2017 esce “Orange County - California”, il suo primo album, certificato doppio disco di platino. Nello stesso anno Tedua pubblica il brano “Wasabi 2.0”, certificato doppio disco di platino. L’anno seguente, il singolo “La legge del più forte”, certificato doppio disco di platino, anticipa il secondo album “Mowgli”, anch'esso certificato doppio disco di platino. L'album contiene brani come "Vertigini", certificato triplo platino e "Sangue Misto", certificato disco di platino. Nel 2020 pubblica “Vita Vera Mixtape” e “Vita Vera Mixtape - Aspettando la Divina Commedia”, certificato doppio disco di platino. A maggio 2021 Tedua pubblica un nuovo EP, “Don't Panic”, 7 freestyle in cui si conferma ancora una volta il massimo esponente della drill music italiana. Nell’ultimo anno Tedua ha esordito come attore nel ruolo di Cecco nel film di Michele Placido "L'ombra di Caravaggio", presentato nella sezione Gran Public della XVII Festa del Cinema di Roma, riscuotendo consensi di pubblico e critica per il suo debutto nel cinema. Nello stesso anno esce “Lo-fi For U”, la sua prima canzone dopo un anno e mezzo di silenzio, certificata disco d’oro.