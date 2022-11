A Venezia è Natale con la musica di Elisabetta Sfriso e i The Gospel Tree

Atmosfera natalizia allo Splendid Venice Hotel. Ritorna l’appuntamento musicale “Time Gospel”, in programma venerdì 2 dicembre e venerdì 30 dicembre, alle 19. Realizzata in collaborazione con Veneto Jazz, l’esclusiva rassegna, ospitata in uno dei salotti più raffinati della città, mette in scena le sonorità americane, accompagnate da aperitivo e petit food, in linea con la raffinata accoglienza del Gruppo Starhotels.

Venerdì 2 dicembre, alle 19, sarà la voce di Elisabetta Sfriso a guidare The Gospel Tree, che ripropone in chiave intima e acustica l'energia e il pathos delle splendide melodie Gospel americane. Stella di questo genere musicale e già voce solista di Venice Gospel Ensemble, Joy Singers of Venice e Big Vocal Orchestra, Elisabetta Sfriso sarà accompagnata dal pianoforte di Giacomo Franzoso e dal basso di Daniele Vianello.

Informazioni e prenotazioni: