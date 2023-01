La rockband Tides in concerto all'Anda Venice Hostel

I Tides, rockband composta da Cristian Reduce (voce e chitarra), Massimo Donati (basso), Giuseppe Zanini (chitarra) e Giacomo Tretti (batteria), suoneranno giovedì 26 gennaio all'Anda Venice Hostel di Mestre. L'evento, a ingresso libero, inizierà alle 22.00.

Chi sono i Tides

Rockband con un sound anni Novanta rimodernizzato e d'impatto, pubblica il disco d'esordio, Between The Lines, a luglio 2021. «È stato registrato in uno studio di registrazione completamente immerso nella natura, il Lesder Studio, quasi del tutto in presa diretta, con poca post produzione per riuscire a trasmettere la vera essenza dei brani senza troppi fronzoli – raccontano i componenti della band –. Ci siamo "ritirati" per un'intera settimana in questo posto vicino al fiume Piave, tra maneggi di cavalli e distese di prati e campi».

La band inizia il proprio percorso artistico dal 2019 e riunisce al suo interno musicisti che arriviamo da esperienze musicali differenti. I brani sono scritti dal frontman Chris e rappresentano uno sfogo personale dell'autore, un modo di esorcizzare timori e paure parlando di vita ed esperienze personali che segnano la crescita di ognuno.

Between The Lines comprende ballads e pezzi "secchi" e potenti, fino a un duetto con Matt G degli Ivy, dove le armonie si fondono fin da subito. Le influenze musicali variano dai Pearl Jam ai Soundgarden, da Neil Young a Tom Petty.