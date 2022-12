“Time Gospel”, la voce di Ginga allo Splendid Venice Hotel

È tempo di gospel allo Splendid Venice Hotel. Venerdì 30 dicembre, alle 19, è di scena la cantante afro-italiana Ginga in trio con Alvise Seggi (basso) e Matteo Alfonso (piano).

Claudia Scapolo, in arte Ginga, nata a Luanda e cresciuta in Italia, ha ricevuto in dono una voce potente e suggestiva che l’ha avvicinata al jazz, al soul e ai canti gospel. Corista e solista dal 2010 del coro gospel “Summertime” di Padova, è corista del prestigioso gruppo vocale “Halleluja Zucchero. Gospel Singers”, un progetto della famosa cantante americana Cheryl Porter, regina del gospel in Italia, che la porta a calcare i più prestigiosi palcoscenici italiani, collaborando, tra gli altri, con cantanti come Mario Biondi, Zucchero, Eros Ramazzotti e Marco Mengoni. Nel 2017 è uscito il primo EP di Ginga intitolato “Spring Time”, prodotto ed arrangiato dal maestro Felice Del Gaudio per Irma Records. Nella tournée estiva 2019, ha avuto l’onore di essere accompagnata dal grande musicista americano Stan Sargeant, storico bassista di Al Jarreau.

Allo Splendid Venice Hotel presenta “Ginga in Gospel”, un coinvolgente repertorio di brani di grande impatto emotivo tratti dalla ricca tradizione gospel.

Realizzata in collaborazione con Veneto Jazz, la rassegna "Time Gospel", ospitata in uno dei salotti più raffinati della città, vuole mettere in scena le sonorità americane, accompagnate da aperitivo e petit food, in linea con la raffinata accoglienza del Gruppo Starhotels