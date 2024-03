Candiani Groove celebra il grande chitarrista brasiliano Toninho Horta

Il celebre chitarrista brasiliano Toninho Horta per Candiani Groove: è la prossima proposta della rassegna promossa dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz. Il chitarrista sarà in scena all’auditorium Candiani di Mestre sabato 9 marzo alle ore 21.00, con Pietro Tonolo ai sassofoni e flauto, Alfredo Paixao al basso e Jorge Rossy alla batteria.

Toninho Horta, nella storia della musica brasiliana e non solo, merita un posto di grande rilievo avendo sviluppato i dettami della grande scuola del Minhas Gerais, sua regione natale, e influenzato i grandi musicisti di fine secolo anche oltre i confini sudamericani. Adorato da una moltitudine di chitarristi e compositori, Horta arriva al successo nel 1972, quando suona la chitarra nell’album di Milton Nascimento “Clube da Esquina”. Negli anni seguenti registra con Elis Regina, Gal Costa, Nana Caymmi, Joyce, Edu Lobo. Celebri artisti, da Pat Metheny a Naná Vasconcelos e Eliane Elias, hanno suonato nei suoi album. In particolare, dalla collaborazione con Pat Metheny, sono nate le più belle composizioni di quest’ultimo, influenzate dalla scuola di Minas Gerais e dalla incredibile tecnica di Horta. Nel 2020 ha vinto il Latin Grammy. In questo suo progetto troviamo al suo fianco oltre ad Alfredo Paixao, uno dei migliori bassisti elettrici brasiliani residenti in Europa, il grande sassofonista veneziano Pietro Tonolo, fra i musicisti italiani di jazz riconosciuti a livello internazionale, e il batterista e vibrafonista Jorge Rossy, la cui versatilità e sensibilità con il tempo lo hanno posto ai vertici mondiali del suo strumento.