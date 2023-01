Al Toniolo il concerto del pianista Alexander Gadjiev

Arriva sul palco del Teatro Toniolo, sabato 14 gennaio alle 19.30, il pianista Alexander Gadjiev: classe 1994, è salito alla ribalta per essersi aggiudicato nel 2021, a Varsavia, il secondo premio ex aequo del prestigioso Concorso pianistico internazionale Fryderyk Chopin, il concorso pianistico che ha “incoronato” in passato star come Maurizio Pollini, Martha Argerich e Krystian Zimerman.

Il pianista italo-sloveno, che ha conquistato la giuria con la sua eleganza e il tocco che spazia da un etereo pianissimo a un intenso fortissimo, è ritenuto uno dei pianisti più affermati sulla scena mondiale. In programma: sei Preludi dall’op. 28 dell’amato Chopin, Fantasia in do maggiore op. 17 di Robert Schumann, Tre Preludi di Claude Debussy e la celebre composizione Quadri di una esposizione di Modest Musorgskij. Alexander Gadjiev. Esposizione musicale e cultura Mitteleuropea: deve la prima alla sua famiglia, con madre e padre entrambi didatti e musicisti, e la seconda a Gorizia – sua citta? d’origine – naturale crocevia di popoli, culture, lingue; fattori che hanno avuto una influenza determinante sulla sua naturale capacita? di assorbire, elaborare e rivisitare con gusto proprio, stili e linguaggi musicali diversi.

Nel 2021 vince il 1° premio al Concorso pianistico internazionale di Sydney, il 2° premio del Concorso internazionale Chopin e il premio speciale "Premio Krystian Zimerman per l'esecuzione di una Sonata di Chopin". Dal 2019 al 2021 è "BBC New Generation Artist", che gli dà l'opportunità di esibirsi in rinomati festival e sale da concerto britanniche come la Wigmore Hall di Londra, tra le altre, e di collaborare con varie orchestre.

Tutti i suoi concerti vengono registrati e trasmessi dalla BBC. È anche il vincitore del premio Terence Judd per il 2022, che gli permetterà di ottenere ulteriori ingaggi con l'Orchestra Hallé fino al 2023. A 20 anni ha vinto il 1° premio al Concorso pianistico internazionale di Hamamatsu, dove ha ricevuto anche il "Premio del pubblico", e a 22 anni il 1° premio al "World Piano Masters" di Montecarlo. Ha studiato al Mozarteum di Salisburgo con Pavel Gililov e alla Hanns-Eisler-Hochschule di Berlino con Eldar Nebolsin, diplomandosi nella primavera del 2022. Gli impegni recenti e futuri includono tournée in Polonia, concerti in Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Italia, una lunghissima tournée in Australia e nel Sud-Est asiatico di oltre 50 giorni. Nel giugno 2022 ha debuttato trionfalmente con l'Orchestra Nazionale della Rai sotto la direzione di Fabio Luisi; a luglio un altro debutto importante lo ha portato al festival de La Roque d’Antheron.

Durante la stagione 22/23 suonerà in varie importanti stagioni concertistiche in Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito tra importanti debutti o attesi ritorni. A partire della stagione 22/23 è per tre stagioni “artista in residenza” presso l’Unione Musicale di Torino e lo stesso accadrà presso la Wigmore Hall di Londra. Numerose sono le registrazioni per radio e televisione sia in studio che durante i suoi concerti. La registrazione live dell'International Piano Competition di Sydney per DECCA, è stata per lungo tempo l’album più venduto in Australia. Il suo ultimo cd con opere di Prokofiev e Tcherepnin, pubblicato da Cavi Music, ha ottenuto un entusiastico consenso internazionale. Vive a Berlino e a Gorizia. Riceverà a Lubiana il 7 febbraio 2023, il “Premio Prešeren”, la più alta onorificenza nel campo artistico conferita dal Presidente della Repubblica Slovena. È Ambasciatore Culturale di "Nova Gorica/Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025".

