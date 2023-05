Al Chiostro M9 il concerto tragicomico "Musica maestro"

Secondo appuntamento della rassegna “I Concerti in Villa e al Museo”, giunta alla XXVIII edizione e organizzata dall’associazione Amici della Musica di Mestre. C’è un’orchestra, come in ogni concerto tradizionale: i Solisti della GOM Giovane Orchestra Metropolitana. Ci sono anche degli ospiti, come in ogni concerto che si rispetti. Tra violini e violoncelli, i tre ospiti della serata, gli attori di Auriga Teatro, attendono con impazienza il loro momento per sfoderare le loro doti di eccellenti musicisti, cantanti e persino ballerini. Ma non tutto andrà per il verso giusto, tra rovinosi fallimenti, gag esilaranti e imprevedibili colpi di scena.

Un concerto di musica classica tragicomico: un’ora di risate e divertimento in cui il pubblico non e? piu? semplice spettatore, ma diventa co-protagonista della serata. Uno spettacolo unico nel suo genere, che rompe ogni schema convenzionale, abbatte le distanze tra attori e spettatori e riunisce diverse tipologie di pubblico: dagli appassionati di musica classica, agli amanti del teatro, catturando anche chi e? sempre stato estraneo a questi mondi. Un viaggio nella musica e nel teatro, tra mondi immaginari, direttori d’orchestra ciarlatani, improvvisati ballerini, impavidi musicisti, onirici inseguimenti e aspiranti cantanti. Tre sfrontati personaggi coinvolgeranno il pubblico in una serata surreale, per un’esperienza teatrale e musicale, interattiva, comica e originale.

L'evento, diretto da Pierluigi Piran, si terrà il 27 maggio, alle ore 17.00, presso il Chiostro M9.