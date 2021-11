Concerto Ferdinando Trematore (violino), Claudia Do Mihn Ramos (viola), Maria Salvatori (violoncello)

La stagione “Musica con le Ali” 2021 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia prosegue giovedì 11 novembre alle ore 20 con il concerto che vedrà sul palco Ferdinando Trematore, talentuoso violinista sostenuto da Musica con le Ali, insieme a Claudia Do Minh Ramos (viola) e a Maria Salvatori (violoncello), che si esibiranno in un programma per trio d'archi che spazia dal Trio in si bem. maggiore n.1 D471 di Franz Schubert a quello in fa maggiore n.1 Op.14 di Luigi Boccherini per concludersi con il Trio in do minore n.3 Op.9 di Ludwig van Beethoven.

Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia. Con questo appuntamento ci avviciniamo al concerto conclusivo della stagione “Musica con le Ali” 2021, che si svolgerà lunedì 6 dicembre alle ore 18 e avrà come protagonisti l’affermato pianista Alessandro Taverna insieme alla giovane violinista Gaia Trionfera, sostenuta da Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico. Insieme si esibiranno con musiche di Mozart, Schubert e Brahms.

Biglietteria telefonica: 0412722699 Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it

Ferdinando Trematore

Formatosi in Italia e Paesi Bassi con prestigiosi maestri come Boris Belkin, Zakhar Bron, Salvatore Accardo, Pavel Berman o Trio di Parma, ha vinto numerosi concorsi internazionali, tra cui il XXX Concorso Internazionale di Violino “Michelangelo Abbado”, il XXXIV Concorso Violinistico Internazionale “Valentino Bucchi” in Italia, il Concorso Violinistico Internazionale “Streichwerk” di Berlino. Ha preso parte come solista a una tournèe europea sotto la direzione di Bas Wiegers con la B.A.M. Symphony Orchestra e con l’Orchestra Regionale Toscana, sotto la direzione di Alessandro Cadario. Nel novembre 2018 debutta a New York presso l’Italian Cultural Institute, in un concerto organizzato in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena. Attualmente è direttore artistico della Camerata Da Vinci di Madrid e violinista della celebre formazione spagnola “Trío Arbós”. Dal 2018 Ferdinando é sostenuto dall’Associazione Culturale Musica con le Ali. Suona un Antonio Guadagnini (Torino 1881) gentilmente offerto dalla Fondazione Pro Canale di Milano.

Claudia Do Minh Ramos

Claudia Do Minh Ramos nasce a Madrid nel 1994. Inizia lo studio della viola con il padre all’età di 6 anni. Nel maggio 2021, ha completato il suo Master in Viola Performance al New England Conservatory di Boston (U.S.A.), dove ha studiato con Kim Kashkashian. In precedenza, Claudia ha studiato viola con Tatjana Masurenko mentre completava i suoi studi presso la Hochschule für Musik und Teather Felix Mendelssohn a Lipsia, in Germania. Ha studiato con rinomati musicisti da camera come il Borromeo String Quartet, il Parker String Quartet, Talich Quartet, Vogler Quartet e Quiroga String Quartet. Claudia, come membro del Rasa String Quartet di Boston, ha vinto il primo premio alla Chamber Music Yellow Competition e alla MTNA Chamber Music Competition. Dal 2013 ha ricevuto borse di studio dalla Humboldt Stiftung, dalla Comunità Autonoma di Madrid e dalla DAAD- Infinitum Stiftung del governo tedesco.

Maria Salvatori

Maria Salvatori inizia lo studio del violoncello all’età di cinque anni dimostrando fin da subito un particolare talento. Guidata alla Scuola di Musica di Fiesole da Marianne Chen prima e Luca Provenzani poi, dall’ottobre 2017 studia con Ivan Monighetti a Basilea.Nel 2021 si aggiudica la borsa di studio per la prestigiosa Escuela de Música Reina Sofia di Madrid che frequenta da settembre. Vincitrice di numerosi premi si ricordano tra gli altri il primo premio all’11° Concorso Internazionale “Antonio Janigro” in Croazia ed il primo premio assoluto al XII Concorso Naz.le Città di Firenze Premio Crescendo ed. 2021. Nel febbraio 2019 ha vinto l’audizione come primo violoncello della RCO Young del Royal Concertgebouw di Amsterdam e nel 2020 viene selezionata per la Verbier Festival Junior Orchestra (VFJO). In duo con il pianoforte è stata invitata da istituzioni concertistiche quali la Filarmonica Romana, gli Amici della Musica di Firenze e il Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano.

