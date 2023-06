Torna San Giorgio in Jazz con protagonista Uri Caine

Sabato 10 giugno 2023, tornerà il grande jazz all’Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia per la Stagione dei concerti 2023 di Asolo Musica, rassegna in programma fino al 16 dicembre con la direzione artistica di Federico Pupo. Protagonista Uri Caine con “Change!”.



Un appuntamento internazionale quello di sabato 10 giungo alle 16.30: pianista e compositore tra i più apprezzati degli ultimi decenni, Uri Caine, uno dei protagonisti più brillanti e versatili, artista sensibile e poliedrico (come ha dimostrato anche vestendo i panni di direttore artistico per la Biennale Musica di Venezia) guiderà il pubblico lungo un percorso che oscilla tra la classica, jazz e improvvisazione, in cui la musica si offre come un unicum senza fratture né frontiere. Uno spettacolo nel quale dialogano Beethoven e Monk, Pan Alley e Mahler, Wagner e Gershwin, lo swing con Verdi, passando per Bach e i Beatles. "Change!" è il nome del brano e il titolo dell’album che Uri Caine scrisse per celebrare Octavius Catto, attivista di Filadelfia impegnato nella lotta per i diritti civili e fautore dell’integrazione della popolazione nera nell’America post-guerra civile.

Talento musicale precoce, Caine si afferma giovanissimo nella scena jazz della sua città. Ma già allora compie le prime incursioni in altri generi: suona in gruppi funk, si esercita nella musica classica, studia composizione con il grande George Crumb. Un'irrequietudine e una curiosità che lo portano, negli anni '80, a trasferirsi a New York, dove gli si spalancano le porte ad una varietà di esperienze musicali nuove ed eccitanti. Parliamo soprattutto della «downtown music», la scena musicale multiforme del sud di Manhattan, nata molti anni prima al tempo delle prime performance di La Monte Young a casa di Yoko Ono. Un mondo sonoro bizzarro, fatto di performance, provocazioni, infrazioni alle regole e soprattutto contaminazioni tra generi e tra arti diverse, che sulla personalità di Uri Caine agisce come un catalizzatore. Inizia subito ad incidere dischi, e da allora ne pubblica più di trenta, senza contare le collaborazioni esterne.

Da allora la carriera musicale di Caine non si è più arrestata. I suoi album da solo e in ensemble, che fondono il jazz classico con il funk, il soul, l'hip hop strumentale e la musica elettronica, hanno fatto la storia del genere. Ma le sue incursioni nella contemporanea sperimentale (con il Quartetto Arditti), nella classica (con i dischi dedicati a Beethoven, Schumann, Wagner, Mahler, Mozart ma anche all'Otello di Verdi) e nella musica barocca (Bach, Vivaldi) fanno di lui un grande musicista tout-court, che sfugge ad ogni tipo di etichetta e ci trasporta, ogni volta, in un viaggio sonoro nuovo ed entusiasmante.



Con biglietto integrato il pubblico avrà la possibilità di visitare la Fondazione Cini, il Labirinto Borges, il Bosco con le Vatican Chapels e il Teatro Verde.