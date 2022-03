Vanessa Haynes omaggia Aretha Franklin a Venezia

Ultimo appuntamento primaverile per Live Music Aperitif, dedicato alle voci soul del panorama nazionale ed internazionale. Lo Splendid Venice Hotel, in collaborazione con Veneto Jazz, ospita giovedì 31 marzo, a partire dalle 19, la voce della storica acid-jazz band inglese Incognito, Vanessa Haynes.

La cantante proporrà un tributo ad Aretha Franklin. Impegnata come backing vocalist per il leggendario Van Morrison tra il 2008 e il 2009, la Haynes ha collaborato con grandi personaggi della scena soul mondiale: da Billy Ocean (US Tour 2009) a Chaka Khan, da Anastacia (Here come the girls Tour 2009) a Leon Ware per arrivare, nel 2010, a Mario Biondi. Haynes propone un repertorio che spazia fra i brani che hanno fatto la storia del soul rivisitati e riarrangiati nel suo stile innovativo e di classe. Ci sarà spazio anche per qualche brano del suo album originale “Stay with me”.

Il progetto musicale nasce dall’incontro dei musicisti italiani Paolo Andriolo (basso) e Ivan Zuccarato (piano) allo scopo di rivalutare la musica soul funk con le migliori cantanti dell’area londinese di cui Vanessa Haynes è una delle voci più interessanti. La particolarità del trio è di aver ricreato con la semplicità di tastiere e basso una miscela sonora personale in cui si combinano origini del jazz e arrangiamenti moderni.