VenEthos Ensemble in concerto al Teatro Toniolo

I grandi compositori del classicismo viennese, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, e la formazione principe della musica da camera, il quartetto d’archi, sono le cifre distintive del concerto di martedì 29 novembre alle ore 19.30 al Teatro Toniolo, inserito nella XXXVII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2022/2023, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre.

Salirà sul palcoscenico VenEthos Ensemble (Giacomo Catana violino, Mauro Spinazzè violino, Francesco Lovato viola, Massimo Raccanelli violoncello). In programma il Quartetto n. 3 op. 76 in do maggiore “Imperatore” di Franz Joseph Haydn, il Quartetto n. 2 in re maggiore KV 155 di Wolfgang Amadeus Mozart ed il Quartetto n. 3 op. 18 in re maggiore di Ludwig van Beethoven.

Erede della grande tradizione d’archi veneta, VenEthos Ensemble viene fondato a Treviso nel 2016 da quattro musicisti legati, oltre che da una profonda amicizia di lunga data, dalla comune volontà di proporre una nuova lettura, su strumenti originali, del repertorio quartettistico del XVIII e XIX secolo. Il nome rimanda sia alla terra d’origine dei quattro componenti sia all’“Ethos” della filosofia greca, facendo proprie le teorie secondo le quali la musica influisce sulla psiche e sulle emozioni delle persone.

I componenti dell'ensemble hanno maturato le loro esperienze professionali e musicali al fianco di musicisti quali Andrea Marcon, Giuliano Carmignola, Lucy Van Dael, Alfredo Bernardini, Hiro Kurosaki, Chiara Banchini, Hatto Beyerle, Christoph Hermann Müller, Johannes Meissl, approfondendo lo studio del repertorio cameristico e la prassi esecutiva dei periodi barocco e classico. Dal 2017 l'ensemble è membro de “Le Dimore del Quartetto” e dal 2022 di “European Mozart Ways”.