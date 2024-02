Jazz&, il vibrafonista Saverio Tasca in concerto alle Sale Apollinee

La settima edizione di Jazz&, rassegna di jazz e contemporary firmata da Veneto Jazz, arriva alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, sabato 2 marzo (ore 19.30), con il Saverio Tasca Trio e il suo Amos Alfredson Project, formato da Alessio Tasca al vibrafono, Alessio Zoratto al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria. Il concerto sarà aperto dal giovane pianista napoletano Lorenzo Vitolo, per il circuito Tomorrow’s Jazz, dedicato ai giovani talenti del jazz italiano

Il Saverio Tasca Vibes Trio cambia il suono del consueto Piano Trio, formazione che gia? ha dato tanto a questo stile, sostituendo il pianoforte col vibrafono. Il timbro che ne risulta e? maggiormente fluido, liquido, sebbene il trio esprima anche grande ritmicita? e vivacita?. Vengono proposti brani originali che si ispirano alle persone, al loro vivere autentico in aperto contrasto con la globalizzazione. Sono musiche dense di suggestioni che tuttavia stimolano le riflessioni individuali. Lo stile compositivo di Saverio Tasca e? caratterizzato da una costante ricerca introspettiva che coinvolge tanto la parte emotiva quanto quella logica dell’ascoltatore.

Saverio Tasca, uno dei virtuosi mondiali del vibrafono, e? attivo sia come musicista sia come compositore tanto nel jazz che nella classica. Ha collaborato con Franco D’andrea, David Friedman, Peter Erskine, Glenn Ferris, Dave Samuels e altri in concerti e tour in Europa e Africa. Il suo brano “Flashing Back” ha vinto il concorso PAS negli U.S.A nel 2021, e i suoi brani sono suonati in tutto il mondo. Le sue Masterclass e concerti sono richiesti in tutti i paesi europei.