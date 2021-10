Fabio Biondi e l'orchestra Europa Galante per Vivaldi e l’estro delle Quattro stagioni

La prima edizione del Vivaldi Festival, serie di concerti ed eventi con le stelle della musica barocca, giunge il 19 ottobre ad uno dei suoi appuntamenti musicali più attesi, ovvero ad una nuova esecuzione dei concerti delle “Quattro Stagioni” nella Scuola Grande di San Rocco, con il violinista Fabio Biondi accompagnato dall’Orchestra Europa Galante.

Antonio Vivaldi è stato nel Settecento uno dei compositori più popolari ed amati in tutta Europa: una vera celebrità, chiamato “il prete rosso” per via dei suoi capelli rossi e per un sacerdozio che in realtà non praticò mai, è indissolubilmente associato alle “Quattro stagioni” come il suo capolavoro da tutti conosciuto, amato ed abusato nelle pubblicità commerciali e persino nelle segreterie telefoniche.

Il Vivaldi Festival, nato per valorizzare il patrimonio musicale di Antonio Vivaldi a Venezia, sua città natale, non poteva certo non offrire l’esecuzione del suo capolavoro per eccellenza, e per farlo lo ha affidato ad uno dei violinisti più famosi del mondo, Fabio Biondi, alla guida della sua Europa Galante, formazione di riconosciuto valore internazionale formata da musicisti specializzati proprio nell’esecuzione della musica barocca. Biondi, nato a Palermo, inizia la sua carriera molto giovane e fonda nel 1989 l’Europa Galante, divenuto in pochi anni l’ensemble italiano specializzato in musica antica più famoso e più premiato in campo internazionale.

Il programma del concerto evento propone dunque Le quattro stagioni, tratte da Il cimento dell’armonia e de l’inventione, precedute da un omaggio al Vivaldi operista con l’esecuzione della sinfonia dell’opera Griselda e della sinfonia “il coro delle muse”.

