Il Volo "riempe" di musica Piazza San Marco. Questa sera i Pooh

Il concerto del trio Il Volo ha aperto giovedì sera i quattro appuntamenti con la grande musica in Piazza San Marco. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno portato la tappa del tour "Tutti per uno - Capolavoro" nel salotto buono della città, gremito di spettatori per l'occasione. Questa sera, a partire dalle 21, saranno invece i Pooh a intrattenere il pubblico pagante sulle note di oltre 50 anni di musica. La storica band concederà poi il bis anche nella giornata di domani.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il grande spettacolo di ieri sera ha preso il via sulle note della colonna sonora de Il Gladiatore seguita dalla musica del brano Un amore così grande, dalla amatissima Nessun dorma e The show must go on. Sono stati in tutto 25 i brani interpretati dai giovani talenti, scanditi da racconti ed emozioni.

Il trio, dal palco, ha spiegato di aver realizzato un desiderio, quello di «cantare in questa meravigliosa piazza per celebrare un grande traguardo, i 15 anni della nostra carriera assieme».