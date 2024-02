Allo Splendid Venice Hotel musica e alta cucina con Yvonne Park

Una voce internazionale per Soul Night Dinner: al via il nuovo appuntamento dello Splendid Venice Hotel nell’ambito della rassegna Jazz&, firmata da Veneto Jazz. L’elegante Ristorante Alle Maschere ospita infatti il concerto di di Yvonne Park, nota come Vonné, in un tributo a Chaka Khan, il 14 marzo alle 20.00, in un magico incontro di musica e alta cucina. Per info e prenotazioni: gr.splendidvenice.ve@starhotels.it, 0415200755.

Yvonne Park è nata e cresciuta a Londra. Ha iniziato a cantare nel coro della sua chiesa in giovane età e ha continuato a studiare canto presso l'Accademia di musica contemporanea. La sua voce esprime un tono unico e ricco di sentimenti, con un'ampia gamma vocale che l'ha portata ad esibirsi accanto ad artisti pluripremiati e in luoghi prestigiosi nel mondo. Attualmente in Italia è la corista di Marco Mengoni. Presenta un tributo a Chaka Khan, una delle pioniere e dei simboli dell'r&b.