Zygmunt Krauze, il più importante compositore polacco d'avanguardia, in concerto a Venezia

La Mostra di Stefan Krygier Form Condensation Center - Centro di condensazione della Forma, allestita nella splendida area CREA Cantieri del Contemporaneo nell’Isola della Giudecca a Venezia in concomitanza con la 18esima edizione della Biennale Architettura e aperta con successo di pubblico e critica il 19 maggio, si appresta ad entrare in una seconda fase del progetto espositivo che prevede alcuni eventi collaterali di primaria importanza.

Il Form Condensation Center di Stefan Krygier è una mostra giubilare (nel 100° anniversario della sua nascita) di dipinti, oggetti spaziali e progetti architettonici di Stefan Krygier (1923-1997), organizzata dal Museo d'arte di Lodz [Muzeum Sztuki w ?odzi] in Polonia, collocandosi fra le grandi mostre internazionali, a New York, al Museo di Architettura di Breslavia, al Museo Nazionale di Varsavia, a Veranneman Stichting in Belgio, finora dedicate a Stefan Krygier e al suo lavoro come principale artista d'avanguardia di Lodz. Il Muzeum Sztuki, che è fra i più antichi musei d’arte moderna del mondo e che attualmente opera con l’obiettivo di porre il fruitore contemporaneo in rapporto di dialogo con il lavoro artistico delle generazioni passate e presenti, ha programmato il 12 luglio il concerto di Zygmunt Krauze, il più importante compositore polacco d'avanguardia.

Zygmunt Krauze, noto a livello internazionale come creatore della metaplastica come spazio/composizioni musicali e autore della teoria dell'unismo in musica, si esibirà al piano nella meravigliosa location CREA Spazio del contemporaneo, dove arte e artigianato convivono virtuosamente, che si trova nell’Isola della Giudecca.

Fra gli aspetti decisivi degli eventi di luglio che contribuiscono a valorizzare la mostra, due vanno messi in evidenza: il primo è legato alla musica d’avanguardia, il secondo è legato al rapporto di Kryger con i suoi studenti e per l’attenzione dell’artista verso il mondo giovanile in generale. A "Form Condensation Center”, sempre a partire da metà luglio, sarà infatti affiancata una mostra di opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Strzemi?ski, vincitori del concorso W?adys?aw Strzemi?ski 2023. Le opere sono state selezionate da Andrzej Biernacki, direttore del Muzeum Sztuki di ?ód? e curatore del progetto collegato alla 18esima Biennale di Architettura di Venezia intitolata "The Laboratory of the Future".

La mostra avrà un altro momento celebrativo abbinato alla più grande e popolare festa veneziana, la festa del Redentore, quando viene costruito un ponte di barche che unisce la Fondamenta delle Zattere alla Chiesa del Redentore alla Giudecca, proprio a pochi metri da dove si tiene l’esposizione e si tiene il famosissimo spettacolo pirotecnico.