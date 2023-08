Chiude il Mirano Summer Festival, un successo riconosciuto anche dai big

L’edizione numero 17 del Mirano Summer Festival chiude con Fred De Palma, che nella serata conclusiva del 31 luglio ha fatto ballare il pubblico con i suoi tormentoni. Termina così un’edizione caratterizzata da molti big, serate da tutto esaurito e fortunate novità, come l’area giardino sotto le stelle e la zona dedicata ai commercianti e artigiani locali, con casette in legno e parco in stile mercatini, che hanno suscitato la curiosità di molti.

Il maltempo, in un’estate caratterizzata da eventi meteo estremi, ha guastato in parte alcune serate, ma senza creare grossi danni. Ottimi i risultati sul piano della solidarietà: gli organizzatori hanno messo da parte e consegnato un assegno da 9.150 euro al Centro servizi alla persona Luigi Mariutto di Mirano, per i suoi progetti a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Il patron Paolo Favaretto ringrazia il pubblico e dà appuntamento al prossimo anno: «La crescita di blasone del festival è evidente e anche gli artisti di primo piano che abbiamo ospitato quest’anno lo hanno riconosciuto: ormai chiunque, artisti nazionali e internazionali, può esibirsi su questo palco. Faccio i complimenti alla squadra, perché gestire un evento di queste proporzioni per un mese intero non è semplice. Sicuramente non lo è come i primi anni, e mi riferisco anche a tutti gli aspetti legati alla normativa e alla sicurezza. Ma anche in questo campo abbiamo dimostrato di essere affidabili, allestendo un piano di sicurezza impeccabile, con le forze dell’ordine e il soccorso sanitario, che ringrazio, presenti con un presidio stabile tutte le sere. Ringrazio tutti i volontari, gli addetti, la security e i partner, che ci hanno accompagnato e dato supporto. La vera sfida, ora, è fare ancora meglio: appuntamento dunque al 2024».

Negli occhi di tutti restano serate indimenticabili e da tutto esaurito, come quelle che hanno avuto per protagonisti Cristina D’Avena, Baby K, Fabri Fibra ed Elettra Lamborghini. Ma anche il pubblico più affezionato non ha mancato di riempire l’area davanti al palco degli impianti sportivi, affollando le serate con le cover band più amate.