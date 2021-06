Concorso Valecenter "I LOVE GREEN"

Dal 14 giugno al 4 luglio il Valecenter di Marcon propone il concorso "I Love Green": fai shopping al centro commerciale Valecenter, ricicla e vinci. In palio centinaia di premi immediati in buoni acquisto ed un'estrazione finale di tre biciclette elettriche.

I clienti che effettueranno acquisti per un importo di almeno 10 euro nei punti vendita del centro commerciale potranno recarsi al desk dedicato e ricevere una "cartolina shopping", con la quale scopriranno subito se hanno vinto uno dei premi a vincita immediata. Con spesa di almeno 20 euro il cliente riceverà anche una cartolina "bonus green", che potrà essere utilizzata in corrispondenza dell'eco compattatore per la raccolta della plastica: anche in questo caso, tramite la "grattata virtuale" sul display, il concorrente saprà subito se ha vinto.

Tutti i destinatari che avranno ricevuto le cartoline "shopping" e le cartoline "bonus green" parteciperanno automaticamente all'estrazione finale delle biciclette elettriche.