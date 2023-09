In occasione di Venetonight, Ca' Foscari ospita lo spettacolo "Condominio"

Nell’ambito di “venetonight”, la notte della ricerca dell’Università Ca’ Foscari, venerdì 29 settembre alle ore 20.30, nel cortile grande di Ca’ Foscari, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Condominio”, a cura di Paolo Puppa, con Luca Bagnoli, Roberto Cuppone, Alberto Madricardo, Nereo Maggiani, Paolo Puppa, Andrea Tartaglione, Adriana Tosi e Guia Varotto. Musiche di Marian Mentrup. Nella Piccola Compagnia, come sempre secondo la poetica del gruppo, ogni interprete risulta autore del proprio personaggio, tranne Adriana Tosi il cui copione è firmato da Margaret Rose.

In un condominio di medio livello sociale, più Mestre che Venezia, alcuni squinternati proprietari si affacciano per incontri febbrili. Si prepara l’assemblea e si cerca di convincere l’amministratore sui vari ordini del giorno. Nel frattempo, fatti inquietanti turbano il caseggiato e mettono in crisi la rispettabilità piccolo borghese che vi domina: misteriosi rumori notturni, apparizioni controverse come lanci di rose per le scale, domande di affitto da parte di un africano. Insomma, molta carne al fuoco mentre a poco a poco emergono verità eccentriche e traumatiche. E sono solitudini a confronto, spazi in cui si richiudono come in una fortezza i vari inquilini. Costoro rispondono all’anonimato della massificazione e dell’omologazione inseguendo i propri fantasmi. L’assemblea finale non potrà che sancire il caos.