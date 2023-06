Primo congresso scientifico Basket & Salute: Reyer in cattedra

L'Umana Reyer organizza per sabato 24 giugno (dalle 9.00 alle 16.30) presso il DoubleTree by Hilton Venice North a Mogliano Veneto (via Bonfadini, 1 il primo congresso scientifico Basket & Salute dedicato alla gestione sanitaria di una squadra di pallacanestro professionistica.

Il Club orogranata, tramite una giornata di aggiornamento e di confronto tra professionisti delle società di Serie A che lavorano ogni giorno nella pallacanestro, vuole offrire una panoramica sulla gestione dell'atleta di basket al giorno d'oggi. Il basket rientra sicuramente tra gli sport più popolari al mondo, con un numero di atleti in costante incremento, sia a livello professionistico che dilettantistico. La gestione della salute di una squadra di pallacanestro professionistica è affidata ad un team multidisciplinare (medici, fisioterapisti, preparatori atletici, nutrizionisti, psicologi) che si trova quotidianamente di fronte a numerose sfide. La stretta collaborazione di tali figure è quindi la chiave per garantire un'assistenza d'élite ai giocatori nel corso delle lunghe e intense stagioni sportive. Responsabile scientifico: Stefano Palermi (Medico Chirurgo, specialista in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico). Il corso è rivolto alle professioni di: Medico Chirurgo, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico, Psicologo, Dietista, Infermiere. Specializzazioni mediche accreditate: Medicina dello Sport, Medicina fisica e riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Scienza dell'alimentazione e Dietetica, Psicoterapia, Cardiologia e Medicina Generale.