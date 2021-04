Confcommercio, convegno online per parlare di marketing su Facebook e Instagram

Ripartire dai social. Promuoversi adesso, dove i cittadini si sono rifugiati (l’inseparabile web) per vendere meglio poi, quando il Paese potrà finalmente riaprire e i consumatori torneranno nella piazza reale. Facebook e Instagram non sono luoghi dove potersi improvvisare: la concorrenza impone delle regole e servirà farsi trovare pronti e preparati per non perdere neanche una fetta di mercato.

L'evento di Confcommercio

Confcommercio Venezia e Terraferma crede nella sfida: «La vetrina virtuale – spiega il direttore generale Tiziana Molinari – è ormai il modo in cui un’attività si presenta al pubblico. L’importanza di farsi trovare sui social e di promuovere la propria azienda era strategica prima, lo sarà ancor più ora in ottica di ripartenza».

Secondo il Report Digital 2020, oggi in Italia sono abitualmente connesse 50 milioni di persone e 35 milioni sono attive sui canali social, in costante aumento. In media un italiano spende ogni giorno 6 ore connesso a internet e trascorre 1 ora e 57 minuti sui social, 6 minuti in più rispetto al 2019. Il 98% lo fa da dispositivi mobili, smartphone soprattutto. Il potenziale, dunque, è sotto gli occhi di tutti: con una strategia oculata e investimenti minimi, una singola attività può essere in grado di mostrarsi a una platea estesa di potenziali clienti. Ma serve farlo nel modo giusto e senza errori che potrebbero mettere in cattiva luce il nome e marchio dell’azienda.

Di questo di parlerà in un webinar gratuito in programma giovedì 15 aprile, dalle 20 alle 22, dal titolo “L’ABC dei social. Fare marketing con Facebook e Instagram”, con relatrice Erika Spironello, esperta di comunicazione digitale. Il convegno, in modalità di videoconferenza, è a partecipazione gratuita, previa iscrizione compilando il form nell’evento sulla pagina www.confcommercioveneziaterraferma.it.