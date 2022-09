Bullismo e cyberbullismo, Musile chiama a raccolta esperti e cittadini per un confronto

Un convegno su bullismo e cyberbullismo a Musile di Piave. A promuoverlo tra gli altri è il sindaco, Silvia Susanna, con esperti, testimonianze e interventi autorevoli per fare il punto sulle buone pratiche da intraprendere per combattere i fenomeni. Giovedì 29 settembre in sala Oriana Fallaci della biblioteca di Musile di Piave alle 20.30 tra i relatori ci sarà l'avvocato Elisabetta Aldrovandi, presidente dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime e garante per la tutela delle vittime di reato per la Regione Lombardia. Aldrovandi partecipa a programmi di approfondimento giornalistico Rai come “Storie Italiane” e “Ore 14”. Ospite del convegno anche il professor Andreas Aceranti, docente di psicologia criminale presso la Limec di Milano, annoverato dall'Ibc di Cambridge come uno dei 100 scienziati che segneranno il XXI secolo per le sue pubblicazioni nel campo dell’Analisi comportamentale. Alla tavola rotonda ci saranno il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, e Jose Toffoletto, psicologo e formatore.

«Da anni la nostra amministrazione sta mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per fronteggiare il fenomeno del bullismo - afferma il sindaco di Musile - da un lato collaborando con tutte le istituzioni a cominciare dalle scuole e dall'altro puntando su una sensibilizzazione collettiva al tema. Su questo fronte - continua Susanna - la parola degli esperti, la condivisione della problematica e la comunicazione possono fare la differenza. È nostro compito non mollare la presa e far sì che se ne parli a tutti i livelli, dagli istituti e alle famiglie. La serata di giovedì è un esempio concreto e mi auguro che la partecipazione sia nutrita data l'importanza dell'argomento». La serata, organizzata dalla città di Musile di Piave e presentata da Moreno Martin, sarà inoltre accompagnata dalle poesie di Maria Cristina Sabella e dalla musica della scuola comunale “Monteverdi”. L'ingresso è libero.