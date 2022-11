Cooker Girl, la chef e influencer Aurora Cavallo alla Vez di Mestre

Quello di Cooker Girl, al secolo Aurora Cavallo, è uno dei profili TikTok di cucina più seguiti in assoluto. Giovane e sorridente, propone ricette semplici e alla portata di tutti condite con storie di famiglia: una combinazione vincente a giudicare dal vasto successo sui social.

Nell’ultimo libro, "La Cucina Scaldacuore", Aurora Cavallo ha scelto di partire dai ricordi e dalle esperienze per arrivare alle ricette, formulando veri e propri racconti di vita. Alla cucina si è appassionata seguendo video su YouTube, forte di una esperienza che le ha permesso di viaggiare e sperimentare cucine lontane, contaminando la sua tradizione con influenze d’oltreoceano.

Pensare che tutto è nato per caso, dall’esigenza di portarsi in tavola qualcosa da mangiare quando i genitori rientravano tardi. Non è da loro che ha appreso i segreti della cucina, quanto dalle nonne, che spesso compaiono nei suoi video. La cucina, per Aurora Cavallo, è diventata un impegno quotidiano, portato avanti con rigore e spensieratezza. Sua nota distintiva è la capacità di tradurre prodotti e ricette della tradizione italiana in qualcosa di nuovo e originale, facendo leva su un melting pot di culture coloratissimo e saporito.

