Al Toniolo arriva Chiara Francini con "Coppia aperta quasi spalancata"

Ultimi appuntamenti per la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, circuito teatrale regionale: il 5 e 6 aprile aprono le vacanze pasquali Chiara Francini, reduce dal successo sanremese, e Alessandro Federico con Coppia aperta quasi spalancata, fortunata commedia di Dario Fo e Franca Rame.

La trama

Questa commedia è una favola tragicomica in cui Dario Fo e Franca Rame descrivono lo "stare in coppia" in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile. La protagonista è Antonia, una moglie tradita che, per sopravvivere tra le mura domestiche e riuscire a continuare a stare vicino al marito, decide di accettare l’impensabile. Sposata da tempo con un uomo che non la ama più e fautore della "coppia aperta" è costretta ad accettare continuamente le relazioni extraconiugali del consorte. La donna inizialmente prova tristezza, ipotizzando anche il suicidio, poi si rende conto di essere ancora giovane e dunque pronta per iniziare una nuova vita. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.