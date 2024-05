In mostra a Murano le "Corone Nomate" di Amanda Panezo

Ingalleria Art Gallery, il nuovo spazio espositivo di Punta Conterie a Murano, ospita la mostra ''Corone Nomate'' di Amanda Panezo. L'inaugurazione si terrà il 1° giugno alle 16.30.

L'esposizione raccoglie sedici tele in lino, tra cui le corone Maxim (da imperatore e imperatrice) e le corone Augusta (da re e regina). Quattro modelli di corone, tutte numerate, in arancione, giallo, rosso. «Il mio rapporto col colore è universale, scelgo colori vivaci per diffondere gioia, ma anche per catturare l’attenzione, l’anima, lo spirito. Voglio dare un messaggio d’arte positivo, perché è di questo che abbiamo bisogno» spiega Amanda Panezo. La mostra, curata da Olga Panova, resterà visitabile fino al 30 agosto.

Punta Conterie è un hub dal fascino poliedrico, un insieme di spazi dedicati all’enogastronomia e allo shopping che instaurano con Palazzina Grassi un filo conduttore diretto e consentono di scoprire le eccellenze e le tradizioni della città lagunare in un ambiente ricco di nuove proposte nel design e nell’arte contemporanea.